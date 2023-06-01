開催：2026.3.10会場：ヒラム・ビソーン・スタジアム結果：[パナマ] 3 - 4 [コロンビア]WBCの試合が10日に行われ、ヒラム・ビソーン・スタジアムでパナマとコロンビアが対戦した。パナマの先発投手はＰ・エスピーノ、対するコロンビアの先発投手はＡ・アルメイダで試合は開始した。6回表、4番 Ｊ・ディアス 初球を打ってレフトへの犠牲フライでコロンビア得点 PAN 0-1 COL、5番 Ｒ・ロドリゲス 7球目を打