◇第6回WBC1次ラウンドC組オーストラリア2―7韓国（2026年3月9日東京D）オーストラリアはあと一歩で2大会連続準々決勝進出を逃した。C組2位確定を目前にした9回に痛恨の失点。敗退が決まると、選手はベンチで頭を抱えてうつむくなどショックの色は濃かった。1―6の8回に1点を返し、突破条件をクリアした直後の守りで1死一塁から遊撃手デールの悪送球でピンチを広げ、失点につながった。デービッド・ニルソン監督は「失