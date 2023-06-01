尼崎市制110周年記念と銘打たれたG1「尼崎センプルカップ」（開設73周年記念）の開幕が14日に迫った。8日に尼崎本場で行われたトークショーに兵庫支部長・和田兼輔と24年尼崎G1ダイヤモンドC覇者の宮地元輝が登場。同期愛とセンプルカップへの意気込みを語った。センプルCには秦英悟、桐生順平と、宮地、和田の4人の100期生が参戦。秦は尼崎6優出2V、桐生は8優出2V、宮地は7優出2V、和田は26優出4Vの水面実績がある。同期