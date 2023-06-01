ボートレース大村の開設73周年記念「G1海の王者決定戦」が3日目を迎える。注目は12Rだ。中心は峰。前検日は不安が大きかったが、しっかり戦える足にはなった。気持ち良くスタートを決めて一気に押し切る。相手は久田。合えば全体的に強め。板橋はエース機らしい動きではないが悪くはない。カドから自在に立ち回る。中辻は強気に攻めたい。＜1＞峰竜太エンジンの評判を考えると出せている。道中がしっかりしていてグリップ