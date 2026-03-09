小腹が空いた時は【スターバックス】の「ペストリー」を堪能してみては？ コーヒーと一緒に味わいたくなるメニューがラインナップ中。癒しのブレイクタイムを過ごしたい時にうってつけです。今回はお手軽感が嬉しいマラサダと、食べ応えのありそうなキッシュをご紹介します。 2種のクリームが入った「ストロベリーミルク マラサダ」 コロンとした形のマラサダ。甘いものを少し