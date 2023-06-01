オーストラリアで開催されている女子アジアカップに参戦中の日本女子代表。グループステージ初戦の台湾戦は２−０で勝利し、続くインド戦は11−０の圧勝。２連勝で決勝トーナメント進出を決め、現地３月10日にベトナム戦に臨む。その前日に、日本サッカー協会は選手の離脱を発表。石川璃音（エバートン）が怪我のためチームを離れることになった。 台湾戦はベンチ入りも出番がなかった石川は、インド戦ではメンバー外だ