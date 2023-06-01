【5R】初日特選で持ち味の先行勝負を貫き、別線勢を完封した矢部。直線で失速して7着に沈んだが、レース内容は光った。「ラインも長かったし持ち味は出したかった」。レース後は控えめに振り返ったが、1月岸和田では3日間、BSを引っかけ1、2、1着と今年初Vを飾っているようにツボにハマれば結果を出せる。今期はS級点にも手が届く。準決。新人三沢との先行争いになると厳しいが、好枠を生かし、カマシ、捲りに持ち込めば踏ん