いわき平競輪場のF1「スポーツニッポン杯」は2日目を迎える。注目は12Rだ。差し脚上位の和田が中心。ライン構成は青野に和田―庄子の宮城勢が続いて3車、小川―三宅の中四国勢、貴志―北野の中近勢で3分戦になる。最終的に駆けるのはライン3車で機動力上位の青野が有力。その展開なら和田が番手の仕事をこなしてゴール前で差す。三宅は小川の動き次第で上位へ。初日の動きが良かった貴志に注。＜1＞和田圭前の2人（神奈川