先月、岡山市で開かれた裸祭り「西大寺会陽」の最中にけがをして意識不明の重体となっていた男性3人のうち、1人の死亡が確認されました。死亡が確認されたのは、岡山市東区の会社員・高谷純さん（48）です。西大寺会陽は、宝木と呼ばれる一対の木の棒をまわし姿の裸の群れが奪い合う伝統の祭りです。先月21日、その争奪戦の最中、消防警備本部に「人が倒れている」との情報が入り、男性3人が意識不明の状態で見つかりました。3人は