ＮＹ時間の終盤に入ってドル円は下げ渋る展開が見られており、１５８．４０円近辺での推移となっている。１００ドル超に急騰していた原油相場が急速に伸び悩んだこと、為替市場はドル高が一服し、ドル円も１５８円台後半から一時１５８円割れの水準まで伸び悩む場面が見られた。ただ、意識される水準でもある１５８円は維持されており、再度１６０円を視野にいれた動きは続いている。 今後の行方は中東情勢次第だが、長期化