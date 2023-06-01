開催：2026.3.10会場：ローンデポ・パーク結果：[イスラエル] 1 - 10 [ドミニカ共和国]WBCの試合が10日に行われ、ローンデポ・パークでイスラエルとドミニカ共和国が対戦した。イスラエルの先発投手はＲ・プレイガー、対するドミニカ共和国の先発投手はＢ・ベロで試合は開始した。2回表、9番 Ｇ・ペルドモ カウント3-1から押し出しの四球でドミニカ共和国得点 ISR 0-1 DOM、1番 Ｆ・タティス