茂木外務大臣は、きのう夜、イランのアラグチ外相と電話で会談し、湾岸諸国の民間施設に対する攻撃やホルムズ海峡の航行を脅かす行為を非難し、停止するよう求めました。茂木外務大臣「イランによります湾岸諸国の民間施設等への攻撃やホルムズ海峡における航行の自由および安全を脅かす行為について、これを非難するとともに、直ちに停止するよう強く求めたところであります」茂木外務大臣は、きのう夜、イランのアラグチ外相と電