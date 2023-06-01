Hey！Say！JUMPの郄木雄也（35）が9日、東京・渋谷のパルコ劇場で主演舞台「ジン・ロック・ライム」の取材会に出席した。タイトルにちなみ、自身が一番美味しく感じるお酒は「10年に1回の母親とのお酒」と話した。「20歳の頃に母から“10年後に一緒に飲もうね”ということで、ワインをいただいた。30歳になったときに一緒に飲んだ。また30（歳）で（ワインを）もらった」と仲良しエピソードを告白。「次は40でのめるので