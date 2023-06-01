イラン情勢の悪化による原油価格の高騰を受けて、G7＝主要7か国の財務大臣は「石油備蓄の放出を含めた必要な対応をとる用意がある」との声明を発表しました。片山さつき 財務大臣「石油備蓄の放出など世界のエネルギー供給を支える措置、その他必要な対応を講じることで、一致したのは非常に大きな成果」イラン情勢をめぐっては、戦闘の長期化への懸念から原油の先物価格が一時、1バレル＝119ドル台をつけるなど急騰していま