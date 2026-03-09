これは筆者の体験談です。実家に帰省の際、2歳の息子と電車に乗りました。一駅だけの短い乗車が終わる頃、「降りようね」と声をかけた瞬間、息子は大号泣。私はどうしていいのかわからず途方に暮れ、周囲の視線も気になる中、父の提案に救われました。それは……。 電車大好き2歳の息子