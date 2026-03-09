家事や育児に積極的な夫は、果たして本当に「嬉しい存在」なのでしょうか。筆者の知人であるAさんは、出産を経て現在育休中。夫のDさんも育休を取得し、2人で慣れない育児に奮闘しています。ところが、家事も育児も完璧にこなすDさんに対し、Aさんは思わぬ不満を抱いているのだとか。一見すると理想的に見える夫の行動に、Aさんが感じている違和感とは…… 育児休暇中の夫。完璧を求めすぎて妻への影響が……