女優の石田ひかり（５３）が、４月１日スタートの日本テレビ系連続ドラマ「鬼女（きじょ）の棲む家」（中京テレビ制作、水曜・深夜０時２４分）に主演することが９日、分かった。ネット上で既婚女性が語り合う場「既婚女性掲示板」で暇つぶしをする主婦・明香里（石田）が、ＳＮＳを駆使して特定した個人情報を晒（さら）し、人気タレントや大物政治家を炎上へ追い込む“新感覚サイコホラーサスペンスドラマ”だ。石田は、昨