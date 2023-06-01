Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰの高木雄也が９日、東京・ＰＡＲＣＯ劇場で主演を務める舞台「ジン・ロック・ライム」（１０〜３１日、同所など）公開ゲネプロ及び開幕前会見に登壇した。戯曲「ヘッダ・ガブラー」を下敷きに、現代の日本芸能界でありのままの自分でありたいともがく姿を描く。ミュージシャンのジン役を演じる高木はロックにも挑戦し、「普段はＪ‐ＰＯＰでアイドルソングを歌って踊ってるので、歌ってる最中に“