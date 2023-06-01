Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰの高木雄也が９日、東京・ＰＡＲＣＯ劇場で主演舞台「ジン・ロック・ライム」（１０〜３１日、同所など）公開ゲネプロ及び開幕前会見に登壇した。戯曲「ヘッダ・ガブラー」を下敷きに、現代の日本芸能界でありのままの自分でありたいともがく姿を描く今作。ネット上で批判を受けるアーティストのジン役を演じる高木は「この作品をやって記者の皆さんの前に出るのが怖くなった。言葉ひとつ、大切に
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 重度障害の娘を殺害? 母親を逮捕
- 2. スギ人工林2割減「地道すぎる」
- 3. WBC豪州 日本ファンへメッセージ
- 4. 水卜アナと「極秘交際」の真相
- 5. 保育所で園児が手紙で「死ね」
- 6. 敗退の豪州主将ベンチから動けず
- 7. 大食いYouTuberにまたも疑惑浮上
- 8. 山本舞香に降板報道「限界」か
- 9. 子ザルのパンチくん 左腕の状態
- 10. 韓国が崖っ縁から奇跡 涙の突破
- 1. 重度障害の娘を殺害? 母親を逮捕
- 2. 保育所で園児が手紙で「死ね」
- 3. 子ザルのパンチくん 左腕の状態
- 4. 「今月レギュラー200円超えちゃう」原油急騰で対応追われるガソリンスタンドも…スーパーの“生鮮食品トレー”も値上げ懸念
- 5. 「ラッパー男」あおり運転されたと言いがかりをつけ顔を約10回殴打 全治6か月のけが負わせる
- 6. 「日本で人生壊れた」外国人の声
- 7. 男子中学生らが盗撮疑い 宮崎
- 8. 未承認たばこニコパフ 初の摘発
- 9. 富士山で男性2人が約400m滑落か
- 10. ネコ焼かれ切られ火葬するとネジ
- 1. スギ人工林2割減「地道すぎる」
- 2. 浴室で女性死亡 体液こびりつく
- 3. 「解雇有効」不適切発言の内容
- 4. WBC観戦の愛子さまに注目集まる
- 5. ANAで座席指定できない 困惑の声
- 6. NHK党「休眠」元公設秘書が暴露
- 7. 実業家が「豚まん投げつけ」被害
- 8. FIFA現地リポーターのチャンス
- 9. 自民党が圧倒「ネット空中戦」
- 10. 韓国に見切り? 日中急接近の裏側
- 1. トルコ NATOのミサイルを破壊
- 2. 英元王子の新写真に国民「ゾッ」
- 3. 朝鮮学校 自分の子は通わせない
- 4. 正恩氏娘と金与正氏 地位逆転か
- 5. 山中に隠された謎の「財宝」発見
- 6. ホルムズ海峡封鎖「絶対に無理」
- 7. ベルギーのユダヤ教礼拝所で爆発
- 8. 金正恩氏娘の世襲 体制に疑問も
- 9. WBC日韓戦「旭日旗」応援に怒り
- 10. 楽しい夜を…米富豪のメール解析
- 1. 国家備蓄石油の放出準備指示
- 2. ガソリン 1カ月で235円まで上昇?
- 3. ブラック企業の遺物? SNSで話題
- 4. 「地頭のよさ」感じる子ども
- 5. 東電 4月にも企業向け値上げか
- 6. 「筋トレしない40代」の末路
- 7. 年収が低い会社ランキング2025【中国＆四国地方・トップ5】1位は291万円、300万円台が3社
- 8. 東電 企業の電気料金引き上げへ
- 9. 一強に風穴 ゼッテリアの勝機
- 10. 成田空港への新たなルート誕生へ
- 11. てんや 期間限定メニューを販売
- 12. 原油価格の高騰 緊急会合で報告
- 13. スタバ 一部レジでシステム障害
- 14. 自宅に「400万円」のタンス預金があります。銀行に入金すると“税務署に連絡がいく”と聞いたのですが、税金を取られることもあるのでしょうか？ 入金時の注意点とは
- 15. 日産自動車 米ウーバーと協業へ
- 16. 24h自動で稼働 FX自動売買の魅力
- 17. マックが値上げ隠し? 消費者複雑
- 18. 日本の鉄道に多い和製英語とは
- 19. コーエーテクモが世界に誇る忍者ヒーロー、リュウ・ハヤブサが、デビュー作『忍者龍剣伝』の姿でリボルテック アメイジング・ヤマグチに登場！
- 20. 浮気妻を破産に…夫の執念の復讐
- 1. 頭で考えるだけで操作できるVR?
- 2. 大人気 Panasonicの男性用除毛器
- 3. 5000円以下の神ガジェットまとめ
- 4. 卒入学式のスリッパ 何が正解?
- 5. ガーミンの腕時計が最大26％OFF
- 6. LINEトークを自動でバックアップ
- 7. 「5ch」ドメインはく奪が判明
- 8. 楽天買い回りに便利なeチケット
- 9. クルマの「新機能」に驚きの声
- 10. 無印のガジェットポーチが優秀
- 1. WBC豪州 日本ファンへメッセージ
- 2. 敗退の豪州主将ベンチから動けず
- 3. 韓国が崖っ縁から奇跡 涙の突破
- 4. 敗れた豪州も脱帽 ネット感動
- 5. 正尚 選出無理かもと覚悟の裏側
- 6. これが実力差…韓国メディア嘆息
- 7. 韓国4点リードも緊迫 ネット騒然
- 8. フィギュア女子 樋口新葉が現役引退を正式発表「これからはプロスケーター、社会人として新しい人生を進んでいきます」
- 9. 豪州代表 天覧試合は「ご褒美」
- 10. WBC村上宗隆、天皇ご一家お見送りに腕組みで炎上 大谷翔平・鈴木誠也と比べ指摘も
- 1. 水卜アナと「極秘交際」の真相
- 2. 山本舞香に降板報道「限界」か
- 3. 大食いYouTuberにまたも疑惑浮上
- 4. 涼宮ハルヒの憂鬱 再放送が決定
- 5. カズレーザー 5年ぶりに食べた物
- 6. 盲目の芸人 教習所で怒られる
- 7. 16日放送『CDTV』出演者＆披露曲発表 ALD1、大森元貴、SixTONES、Snow Man登場【出演アーティスト＆歌唱曲一覧】
- 8. 小倉優子が断酒で変化 共感続々
- 9. ギャル曽根 女優へ「失礼発言」
- 10. 店での「お礼問題」実業家が私見
- 1. レシピ不正流用され寝たきり状態
- 2. 痛いのに 助産師が内診しない訳
- 3. 倹約家の夫を撃沈させた妻の一言
- 4. 保存数500% ユニクロが大バズり
- 5. 米の「ワイスピ」ライド公開
- 6. マンションでできるHIITトレ解説
- 7. ネコ族のお世話をするための人間
- 8. Dカップの母 娘に抜かされました
- 9. 新感覚のスポーツブラが登場
- 10. 思春期の子へ「愛情の伝え方」
- 11. ラジカセと恐怖の記憶 漫画に
- 12. GUからチノパンが登場 春コーデ
- 13. コーセーコスメポートの新作登場
- 14. 「俺は仕事だから静かにさせろ！コーヒーもないぞ！」リモートワークの夫が一番うるさい…しかも家族を裏切っていた事実も!?
- 15. 彼に「体の相性が合う」って言われました。うれしいけど、これってどういうこと？
- 16. IKEAのコスパ抜群ビストロ3品
- 17. 「ちなしと師匠」書籍化の見所
- 18. Furui Riho「手紙のように、温度のある音楽を届けたい」 ニューアルバム発売
- 19. 東日本大震災から15年。私たちの暮らしはどう変わったか #知り続ける
- 20. 「暗い髪色」でもオシャレに可愛く垢抜けるための3つのポイント♡