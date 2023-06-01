Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰの高木雄也が９日、東京・ＰＡＲＣＯ劇場で主演舞台「ジン・ロック・ライム」（１０〜３１日、同所など）公開ゲネプロ及び開幕前会見に登壇した。戯曲「ヘッダ・ガブラー」を下敷きに、現代の日本芸能界でありのままの自分でありたいともがく姿を描く今作。ネット上で批判を受けるアーティストのジン役を演じる高木は「この作品をやって記者の皆さんの前に出るのが怖くなった。言葉ひとつ、大切に