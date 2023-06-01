株式会社コーセーは、同社を代表するグローバルスキンケアブランド「雪肌精」より、新日やけ止め「雪肌精スキンケアＵＶエッセンスジェルＮ」と「雪肌精スキンケアＵＶエッセンスミルクＮ」の発売を記念し、期間中に対象商品購入で、大谷翔平投手をデザインしたＵＶチェッカーがもらえる「大谷選手ＵＶチェッカーもらえる！キャンペーン」を展開することを発表した。ＳＮＳでは、大谷が紫外線や雪肌精にま