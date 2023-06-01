STU48の最新シングル「好きすぎて泣く」が、10日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で、初週12.1万枚を売り上げ、1位に初登場。2025年9月8日付での前作「傷つくことが青春だ」に続き4作連続、通算10作目の1位を獲得した。【動画】STU48「好きすぎて泣く」MVドラフト3期生の中村舞がシングル初の単独センターを務めている表題曲は、好きすぎたからこそ伝えられなかった、初恋のもどかしさや後悔を歌った切ないラブソ