◇第6回WBC1次ラウンドD組ドミニカ共和国10―1イスラエル（2026年3月9日米マイアミ州）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は9日（日本時間10日）、米マイアミ州のローンデポ・パークで1次ラウンドD組が行われ、ドミニカ共和国とイスラエルが対戦。ドミニカ共和国が10―1で勝利し、通算3勝0敗として準々決勝進出を決めた。もらった好機は逃さなかった。2回、3四球で2死満塁から9番・ペルドモ（ダイヤモンドバック