Hey！Say！JUMP〓木雄也（35）が9日、都内で、主演舞台「ジン・ロック・ライム」の開幕前会見に登壇した。同作は、ノルウェーの劇作家イプセンの「ヘッダ・ガブラー」を現代日本の芸能界に置き換え、新たな物語として描く。〓木は息苦しい現代社会で、ロックスターとして、夫として、1人の人間として、苦悩する主人公ジンを演じる。ライブで我を失いインターネットの話題になるという、現代のSNS社会に生きる芸能人の様子も描かれ