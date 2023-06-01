NY株式9日（NY時間14:07）（日本時間03:07） ダウ平均47084.75（-416.80-0.88%） ナスダック22357.25（-30.43-0.14%） CME日経平均先物53590（大証終比：+990+1.85%） 欧州株式9日終値 英FT100 10249.52（-35.23-0.34%） 独DAX 23409.37（-181.66-0.77%） 仏CAC40 7915.36（-78.13-0.98%） 米国債利回り 2年債 3.579（+0.019） 10年債 4.123（-0.016） 30年債 4.730（