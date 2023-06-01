原油相場が戻り売りに押されており、１００ドルを割り込んでいることで、為替市場ではドルが戻り売りに押されている。原油急騰がインフレショックを引き起こし、各国中銀の利下げを混乱させるとの懸念から進んでいたドル高は、エネルギーの供給不安を緩和するため各国首脳が対応する姿勢を示したことで勢いが鈍っている。 その後、Ｇ７財務相がエネルギー価格高騰を抑えるための措置を取る用意があると示したと