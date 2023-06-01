イランの新たな最高指導者にモジタバ師が選出されたことについて、アメリカのトランプ大統領は不満を示しました。トランプ大統領は9日、ニューヨーク・ポストの取材に応じ、イランの新たな最高指導者に殺害されたハメネイ師の次男、モジタバ師が選ばれたことについて、「満足していない」と述べたうえで、今後の対応については「言うつもりはない」と語りました。また、イラン中部の核施設をめぐり、アメリカ軍が地上部隊を派遣す