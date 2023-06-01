Åìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¶è¤ÎµÎ¸ø±à¤Ç¡¢2ÆüÏ¢Â³¤ÇÅÝÌÚ¤¬È¯À¸¡£ÅÝ¤ì¤¿¤Î¤Ï10¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤Î¹â¤µ¤¬¤¢¤ëÌÚ¤Ç¡¢½÷À­¤¬²¼Éß¤­¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¤±¤¬¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢£¥¹¥®¤È¥µ¥¯¥é¤¬¡Ä¡Öº¬Éå¤ì¡×¤ÇÅÝÌÚ¤«9Æü¡¢¡Önews zero¡×¤Ï¡¢¼ùÌÚ¤ÎÀìÌç²È¤È¤È¤â¤ËÌÚ¤¬ÅÝ¤ì¤¿¸½¾ì¤Ø¡£¨¡¨¡¤±¤Ã¤³¤¦ÂÀ¤¤ÌÚ¤Ç¤¹¤è¤ÍÆüËÜ¼ùÌÚ°å²ñ ÀèºêÍÎÆóÍý»ö¡Öº¬¤Ã¤³¤ÎÆ§¤óÄ¥¤ê¤¬¤­¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÅÝ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¡×¨¡¨¡ÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¸¶°ø¤Ï¡©ÀèºêÍý»ö¡Öº¬¤Ã¤³¤¬Éå¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º¬Éå¤ì¤È