『夫に間違いありません』（カンテレ・フジテレビ系）第10話は、家族をつなぎとめていた糸が、目の前でほどけていくのを見るような放送回だった。 参考：『夫に間違いありません』が照射する家族との距離運命共同体の聖子と紗春の未来は？紗春（桜井ユキ）のアパートのドアを児童相談所の職員がノックしていたその頃、聖子（松下奈緒）の自宅には、警察の捜査員が訪れていた。瑠美子（白宮みずほ）が殺された事件で