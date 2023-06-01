¡þÂè6²óWBC1¼¡¥é¥¦¥ó¥ÉBÁÈ¥á¥­¥·¥³16¡½0¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ê2026Ç¯3·î9Æü¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¡Ë¥á¥­¥·¥³¤¬4ËÜÎÝÂÇ¤ò´Þ¤à16°ÂÂÇ¤Ç16ÅÀ¤òµó¤²¡¢6²ó¥³¡¼¥ë¥É¾¡¤Á¤·¤¿¡£2Ï¢¾¡¤È¾å¤êÄ´»Ò¤Ç¼¡¤Ï10Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö11Æü¡Ë¤ÎÊÆ¹ñÀï¡£¥Ù¥ó¥¸¡¼¡¦¥Ò¥ë´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¼¡¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤ÈÀï¤¨¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡×¤È¼«¿®¤òÉº¤ï¤»¤¿¡£Á°²óÂç²ñ¤Î1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï11¡½5¤Ç´°¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ø´ø´±¤Ïº£²ó¤ÎÊÆ¹ñ¤ò¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡¢¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¡¢MVP¡¢¥´¡¼¥ë¥É¥°¥é¥Ö