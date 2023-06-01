¡þÂè6²óWBC1¼¡¥é¥¦¥ó¥ÉDÁÈ¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ12¡½1¥Á¥§¥³¡Ê2026Ç¯3·î9Æü¥Þ¥¤¥¢¥ß¡Ë¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤¬4È¯12ÆÀÅÀ¤Î7²ó¥³¡¼¥ë¥É¤Ç³«Ëë2Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£10¡½1¤ÈÂçÀª¤Ï·è¤·¤Æ¤¤¤¿7²ó2»à°ìÎÝ¡¢3ÈÖ¤ÎJ¡¦¥½¥È¤¬Ãæ·ø±¦¤Ø¡¢º£Âç²ñ½é¥¢¡¼¥Á¤È¤Ê¤ë2¥é¥ó¤ÇÍ×·ï¤Î10ÅÀº¹¤ËÃ£¤·¤¿¡£¡Ö¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ò½õ¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¡£´ÆÆÄ¤Ï¼«Ê¬¤ò²¼¤²¤è¤¦¤È¤·¤¿¤±¤É¡È»Ä¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¡É¤È¸À¤Ã¤¿¡×¡£µß±çÅê¼ê¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤ò¹Í¤¨¤ÆÁá´ü·èÃå¤òË¾¤ß¡¢¥µ¥è¥Ê¥éÃÆ¤ÇÍ­¸À¼Â¹Ô¤·¤¿