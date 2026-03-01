2026Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ëÀ§»ÞÍµÏÂ´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¡Ø¥ë¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¡Ù¤¬¡¢ËÌÊÆ¤ÎÇÛµë²ñ¼ÒGKIDS¤È¤Î¹ç°Õ¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Ç¤ÎÇÛµë¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ »²¹Í¡§À§»ÞÍµÏÂ¤¬¡Ø¥ë¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¡Ù¤ò»£¤ë¤³¤È¤Î°ÕµÁÀ¤³¦¤Ë¥êー¥Á¤¹¤ë¡ÈÊ¸³Ø¥Þ¥ó¥¬¡É¤Î²ÄÇ½À­ 2021Ç¯¤Ë¡Ø¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×+¡Ù¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡¢¤Ò¤¿¤à¤­¤ËÌ¡²è²È¤òÌÜ»Ø¤¹2¿Í¤Î¾¯½÷¤òÉÁ¤¯Æ£ËÜ¥¿¥Ä¥­¤ÎÌ¡²è¡Ø¥ë¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¡Ù¡£¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤ÈÅö»þ¤Ë¡¢ÃøÌ¾¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤