重慶市涪陵区の畑でカラシナを運ぶ犬型ロボット。（２月２日撮影、重慶＝新華社配信）【新華社重慶3月9日】中国重慶市涪陵（ふうりょう）区の特産品で国家地理的表示（GI）製品に認定されている「涪陵ザーサイ」はカラシナを原料としている。区内ではカラシナの収穫最盛期に、狭い畑道やぬかるんだ地面でも安定的に走行し、カラシナを入れた籠を次々に集積場所まで運び出す犬型ロボットが活躍する。耐荷重能力