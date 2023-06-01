NY³ô¼°9Æü¡ÊNY»þ´Ö11:13¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö00:13¡Ë ¥À¥¦Ê¿¶Ñ47054.96¡Ê-446.59-0.94%¡Ë ¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯22328.03¡Ê-59.65-0.27%¡Ë CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª53355¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+755+1.41%¡Ë ²¤½£³ô¼°9ÆüGMT15:13 ±ÑFT100 10218.63¡Ê-66.12-0.64%¡Ë ÆÈDAX 23369.92¡Ê-221.11-0.94%¡Ë Ê©CAC40 7883.29¡Ê-110.20-1.38%¡Ë ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê 2Ç¯ºÄ 3.590¡Ê+0.029¡Ë 10Ç¯ºÄ 4.142¡Ê+0.004¡Ë 30Ç¯ºÄ 4.