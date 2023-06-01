ÉÙ»³»Ô¤Ç7Æü¡¢Êì¿Æ¤ÈÃæ³ØÀ¸¤Î¿Æ»Ò2¿Í¤¬»àË´¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´í¸±±¿Å¾Ã×»à¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿26ºÐ¤ÎÃË¤Ï¡ÖÀÖ¿®¹æ¤Ç¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¢£¸òº¹ÅÀ¤Ç·ã¤·¤¯¾×ÆÍ¡¢¿Æ»Ò¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¥Ï¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë¾¯Ç¯¡£Ãæ³Ø2Ç¯À¸¤Î¾åÅÄÁÔ²ê¤µ¤ó¡Ê14¡Ë¤È¡¢Êì¿Æ¤Î¾åÅÄ³¨è½²Ã¤µ¤ó¡Ê38¡Ë¤Ï7Æü¡¢ÉÙ»³»Ô¤Î¸òº¹ÅÀ¤Çµ¯¤­¤¿»ö¸Î¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ö¸Î¤Î½Ö´Ö¤ò¤È¤é¤¨¤¿ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±Ç