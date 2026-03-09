[3.9 ½÷»Ò¥¢¥¸¥¢ÇÕ ËÌÄ«Á¯ 1-2 Ãæ¹ñ]ËÌÄ«Á¯½÷»ÒÂåÉ½¤Ï9Æü¡¢½÷»Ò¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀá¤ÇÃæ¹ñ½÷»ÒÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢1-2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£Á°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤ÏVAR¤Î²ðÆþ¤ò·Ð¤Æ¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤«¤é¼ºÅÀ¤ËÊ¤¤Ã¤¿È½Äê¤ËÌÔ¹³µÄ¤·¡¢¥×¥ì¡¼ºÆ³«¤Ë±þ¤¸¤Ê¤¤¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¾ìÆâ¤¬ÁûÁ³¤È¤·¤¿¡£1-1¤Ç·Þ¤¨¤¿Á°È¾45+4Ê¬¡¢Ãæ¹ñ¤¬ÃæÈ×º¸´ó¤ê¤«¤é¤ÎFK¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡£¥­¥Ã¥«¡¼¤ÎDF¥ä¥ª¡¦¥¦¥§¥¤¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢±¦¤Ø¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤ê¹þ¤ó¤À