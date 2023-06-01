¤­¤Î¤¦¡Ê9Æü¡ËÌë¡¢ºë¶Ì¸©Áð²Ã»Ô¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢¹âÎð¤ÎÃËÀ­¤¬¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£ÃËÀ­¤ò¤Ï¤Í¤¿¼Ö¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï¤Ò¤­Æ¨¤²»ö·ï¤È¤·¤Æ¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤­¤Î¤¦¸á¸å8»þ20Ê¬¤´¤í¡¢Áð²Ã»Ô¿·±É¤Î»ÔÆ»¤Ç¡Ö¼ÖÎ¾¤¬ÃËÀ­¤ò¤Ï¤Í¡¢Æ¨Áö¤·¤¿¡×¤ÈÌÜ·â¤·¤¿½÷À­¤«¤é110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡´±¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢Ï©¾å¤Ç70Âå¤«¤é80Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÃËÀ­¤¬Æ¬¤«¤é·ì¤òÎ®¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ­¤ÏÉÂ±¡¤Ë