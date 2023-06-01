2¾¡2ÇÔ¤Ç3¤«¹ñÊÂ¤Ö¡Ä¼ºÅÀÎ¨¤Îº¹¤Ç´Ú¹ñ¤¬½à¡¹·è¾¡¤ØÌîµå¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ï9Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Î1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¡¦¥×¡¼¥ëC¤Ç´Ú¹ñ¤¬¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ê¹ë½£¡Ë¤Ë7-2¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£2¾¡2ÇÔ¤Ç3¤«¹ñ¤¬ÊÂ¤ó¤À¤¬¡¢¡Ö¼ºÅÀÎ¨¤Îº¹¡×¤Ë¤è¤ê´Ú¹ñ¤¬2°Ì¤È¤Ê¤ê4Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î1¼¡¥é¥¦¥ó¥ÉÆÍÇË¡£½à¡¹·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£¿Ê½Ð¾ò·ï¤Î5ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ò¤á¤°¤ê¡¢1ÅÀ¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¯Å¸³«¡£¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¼ç¾­¡Ê¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡Ë¤¬9²ó¤Ë¸«¤»¤¿¥Ó¥Ã¥°¥×¥ì¡¼¤ò