11Æü¤ÇÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤«¤é15Ç¯¡¢¡Önews zero¡×¤ÏÈïºÒ¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¡Ö¤¢¤ÎÆü¤Î¼«Ê¬¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÊ¤¬¸½ºß¤â¹ÔÊýÉÔÌÀ¹â¾¾¹¯Íº¤µ¤ó¡Ê69¡Ë¡ÖÌá¤ì¤ë¤â¤Î¤Ê¤éÈòÆñ¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ÈÂ²¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¡ÊÄÅÇÈ¤¬¡ËÍè¤ë¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤¬Åö»þ¤ï¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤¢¤Þ¤êÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¼ÂºÝ¤ËºÊ¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ö¡È¤è¤ê¹â¤¯¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð²°¾å¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Èº£¤Ç¤â»×¤¦¡×¡Ö