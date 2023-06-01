トランプ米大統領が9日、自身の交流サイト（SNS）で、オーストラリアで開催中のサッカー女子アジア・カップで敗退したイラン代表の帰国は「重大な人道的過ち」と指摘し、オーストラリアに亡命を認めるよう求めた。