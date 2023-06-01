ボートレース宮島の「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ宮島」は９日、予選最終日となる４日目が行われた。２日目からオール２連対と安定している若狭奈美子（３７＝岡山）。予選ラストの４日目６Ｒイン戦は１Ｍで木下陽介のまくり差しに屈したが、道中は猛然と追い上げての２着となった。２日目以降は５走１勝２着４本の安定した着取りで予選９位通過。「変わらずメチャいい。乗りやすくてレースしやすいのが一番だけど、足