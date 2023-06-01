【Amazon：MISINIセール】 開催期間：3月10日0時～3月23日23時59分 Amazonにて、MISINIのブロック玩具「日本の大和戦艦ビルディングブロックセット」がセール価格で販売されている。期間は3月23日23時59分まで。 本商品は第二次世界大戦中の日本海軍艦の戦艦「大和」をブロックで再現したもの。完成サイズは80×13×22cmで2569個のビルディングブロックで構成されている。