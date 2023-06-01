9日午後3時前、富士山の新七合目付近で男性2人が滑落しました。滑落した2人と一緒に登山をしていた外国籍の女性が友人を通じて「2人が行方不明になった」と警察に通報しました。消防によりますと、女性は通報の際、▼1人は意識があるが1人は意識がない、▼およそ400メートル滑落したなどと話していたということです。富士山の山頂につながる登山道は冬季閉鎖中で、警察と消防が現在、救助に向かっています。