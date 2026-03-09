元お笑いコンビ「尼神インター」の誠子が７日付で自身のインスタグラムを更新。最新ショットを公開した。「愛をこめてつくりました。ＣＨＡＣＯさんとのコラボアクセサリー。大好きなひとや風景、色を想いながら」とつづり、イヤリングやネックレスを紹介。また、ノースリーブのワンピース姿の写真などをアップした。この投稿にファンからは「内面の美しさが滲み出てる」「透き通るような美しさ」「綺麗になられましたね」「