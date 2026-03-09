『育児を手伝ってる』と義母に嘘をつき、夫は親の金で夜な夜な飲み歩いていましたー。嘘の口実で手にした月10万円。身勝手な自由を謳歌するその幼稚で無責任な振る舞い。夫に育児をさせ過ぎると言わんばかりの義母。さらに…甘やかされ続けた夫が引き起こす、取り返しのつかない事態とは――。＞＞ 【まんが】親の金で夜遊びする夫(ウーマンエキサイト編集部)