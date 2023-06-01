1981¡Ê¾¼ÏÂ56¡ËÇ¯3·î10Æü¡¢½Õ¾ì½ê3ÆüÌÜ¤ÇÎØÅç¤¬°úÂà¤·¤¿¡£³ØÀ¸ÁêËÐ½Ð¿È½é¤Î²£¹Ë¤Ç¡Ö²«¶â¤Îº¸¡×¤òÉð´ï¤ËÍ¥¾¡14²ó¡£µ®¥Î²Ö¡¢ËÌ¤Î¸Ð¤é¤ÈÇ®Àï¤ò·«¤ê¹­¤²¤¿¡£µ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Ï¡ÖËÜÌ¾¤Î¤Þ¤Þ²£¹Ë¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤³¤Î¾ì½ê¤ÏÀéÂå¤ÎÉÙ»Î¤¬¿·Âç´Ø¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡¢ÎØÅç¤ÈÂç´ØÁý°Ì»³¤¬°úÂà¤·¤Æ¿·µì¸òÂå¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤¿¡£