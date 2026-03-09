松下奈緒主演のフジテレビ系ドラマ「夫に間違いありません」第１０話が９日、放送された。物語佳境でラスト１分、朝比聖子（松下奈緒）が突然医師から衝撃の通告を受け「え？」と困惑…。視聴者も不意打ちを食らい、ネットも大混乱となった。「え？妊娠？」「に、に、妊娠？」「え、誰の子？」「はぁ？！って思わず声出た」「あれ？誰の子？」「なんで？」と困惑する投稿が相次いだ。ただし第１話の３１分あたりに、突然