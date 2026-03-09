俳優の吉岡里帆が６日付でインスタグラムを更新。自身が出演する番組を告知した。「大河ドラマ『豊臣兄弟』初登場は３月２９日１２話からになります」と書き出し、「私が演じる”慶（ちか）”は戦国時代、武家の娘らしい”常在戦場”の精神を持つ屈強な女性です。かなりクセ強キャラなので、皆様に楽しんで頂けるかな？どうかな？と試行錯誤しながら撮影しております。”生命”を全うする感覚を駆け巡らせて…どうぞよろしくお