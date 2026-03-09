G7財務相による緊急会合が9日夜に行われ、備蓄する石油の市場への協調放出に向け、必要な措置を取ることで一致しました。片山財務相：中東を巡る状況が刻々と変化していく中で、緊密な情報共有に努めて、必要なメッセージと政策をタイムリーに打ち出していかなければいけない。石油備蓄の放出が実施されれば、ロシアがウクライナに侵攻した2022年以来、約4年ぶりです。