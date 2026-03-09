過去の研究（青紫の星印）と「星衍」が発見した候補銀河（オレンジの星印）の比較図。（北京＝新華社配信）【新華社北京3月9日】はるか遠くの暗く弱い天体や宇宙構造の探索は、宇宙の起源と進化、物質とエネルギーの循環など科学の謎を解明する鍵になる。中国・清華大学の戴瓊海（たい・けいかい）自動化学科教授や蔡崢（さい・そう）天文学科副教授、呉嘉敏（ご・かびん）自動化学科副教授らが率いる研究チームは、計算光学の