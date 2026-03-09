身長１７２センチのグラビアアイドル・奈月セナが８日付で自身のインスタグラムを更新。７日に行われたＷＢＣ日本対韓国を観戦したことを報告した。「ホームランが飛び交う攻防戦！ラストの周東選手の神プレー。侍ジャパン全員で勝ち取った勝利、おめでとう御座います！」と書き出し、「今まで球場で歴史的な試合に出逢えた事はあったけど野球を好きになって良かったと思えるほど本当に痺れた試合でした。最高です。今後も引き